Storchenliebe in NÖ: Kabarettist Pepi Hopf wird Pate

Von Pascal Manasek

Die Liebe zur Natur wurde Pepi Hopf als jüngstem Spross einer Gärtnerfamilie bereits früh in die Wiege gelegt. Und nicht selten geht eben diese mit einer Begeisterung für die heimische Fauna und Flora einher.

Der österreichische Kabarettist hat in der von Vier Pfote geführten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee seine neuen Patenstörche getauft. Vier-Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg und der wissenschaftliche Leiter der EGS, Hans Frey, hatten zu diesem Anlass zu einer Patenschaftsfeier in die Station geladen.