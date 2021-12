Haft für Drängler: Angeklagter kollabierte vor Richterin

Kamera filmte mit

Eine sogenannte Dashcam, eine Kamera am Armaturenbrett die während der Fahrt frontal aufzeichnet, hatte die Wahnsinnsszenen auf der A2 bei Leobersdorf damals mitgefilmt. Die Aufnahmen zeigten, wie der 53-Jährige versuchte, einen Verkehrsteilnehmer aus Deutschland bei voller Fahrt von der Autobahn zu drängen. Der deutsche Staatsbürger war zaghaft unterwegs, weil er sich nicht auskannte.

Dies dürfte den hinter ihm fahrenden Angeklagten so in Rage versetzt haben, dass er wutentbrannt hupte, drängelte und durch abruptes Abbremsen versuchte den Pkw zu schneiden. Der Serbe blieb schließlich mitten auf der Autobahn stehen. Er sprang aus dem Wagen und lief auf den Deutschen zu. In diesem Moment kam es dahinter zur Massenkarambolage.