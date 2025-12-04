"Ein Ort am Wort": Soll der Grundwehrdienst verlängert werden?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sollte man den Grundwehrdienst in Österreich verlängern oder nicht? Der ORF Niederösterreich ist zu diesem Thema am 4. Dezember um 19.30 Uhr mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Melk zu Gast, das in Kooperation mit dem KURIER stattfindet.

Zunehmende geopolitische Spannungen führen auch in Österreich zu intensiven Diskussionen über die Verteidigungsfähigkeit. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und mögliche Luftraumverletzungen bewirken in vielen EU-Ländern zu einem Umdenken. In Österreich könnte die Wehrpflicht künftig verlängert werden. Eine eigens eingesetzte Wehrdienstkommission erarbeitet dazu Vorschläge. In seiner großen, österreichweiten Regional-Umfrage hat sich der KURIER auch mit dem Thema Sicherheit beschäftigt. Chefredakteur Martin Gebhart wird die Ergebnisse zu diesem Themenbereich bei "Ein Ort am Wort" exklusiv präsentieren.

Der ORF Niederösterreich diskutiert in Melk, inwieweit eine Verlängerung des Grundwehrdienstes sinnvoll und notwendig ist. NÖ heute-Moderator Werner Fetz moderiert den Abend. Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen.