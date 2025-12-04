"Ein Ort am Wort": Soll der Grundwehrdienst verlängert werden?
Zusammenfassung
- Diskussion über mögliche Verlängerung des Grundwehrdienstes in Österreich angesichts geopolitischer Spannungen.
- Livestream und Berichterstattung auf kurier.at sowie in der KURIER-Samstagsausgabe.
Sollte man den Grundwehrdienst in Österreich verlängern oder nicht? Der ORF Niederösterreich ist zu diesem Thema am 4. Dezember um 19.30 Uhr mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Melk zu Gast, das in Kooperation mit dem KURIER stattfindet.
Zunehmende geopolitische Spannungen führen auch in Österreich zu intensiven Diskussionen über die Verteidigungsfähigkeit. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und mögliche Luftraumverletzungen bewirken in vielen EU-Ländern zu einem Umdenken. In Österreich könnte die Wehrpflicht künftig verlängert werden. Eine eigens eingesetzte Wehrdienstkommission erarbeitet dazu Vorschläge.
In seiner großen, österreichweiten Regional-Umfrage hat sich der KURIER auch mit dem Thema Sicherheit beschäftigt. Chefredakteur Martin Gebhart wird die Ergebnisse zu diesem Themenbereich bei "Ein Ort am Wort" exklusiv präsentieren.
Der ORF Niederösterreich diskutiert in Melk, inwieweit eine Verlängerung des Grundwehrdienstes sinnvoll und notwendig ist. NÖ heute-Moderator Werner Fetz moderiert den Abend. Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen.
Darüber hinaus diskutieren Michael Bauer, Pressesprecher des österreichischen Bundesheeres, Peter Fender, Präsident der Offiziersgesellschaft Niederösterreich, Sophia Stanger vom Austrian Centre for Peace, Jugendforscher Manfred Zentner sowie Sebastian Stark vom Vorsitzenden-Team der Bundesjugendvertretung.
Livestream und Analyse
Die Diskussion wird am Donnerstag ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ ausgestrahlt. Außerdem ist sie hier als Livestream verfügbar, auch über ORF ON wird die Veranstaltung gestreamt.
Die spannendsten Wortgefechte und Argumente sowie die Stimmen aus der Bevölkerung können Sie außerdem am Freitag auf kurier.at sowie in der KURIER-Samstagsausgabe nachlesen.
