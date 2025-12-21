Großbrand in Ofenbach: Pferdestall vollständig zerstört

Ein Pferdestall mit mehreren Boxen sowie ein angrenzendes Heulager standen am Sonntagmittag in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, auch die im Stall untergebrachten Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand brach gegen 12.45 Uhr aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf den gesamten Stall ausgebreitet. Der Eigentümer konnte alle Pferde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich bringen.

Mehrere Feuerwehren aus der Region rückten mit einem Großaufgebot an. Insgesamt standen rund 70 Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Ofenbach, Frohsdorf, Kleinwolkersdorf, Lanzenkirchen, Haderswörth sowie Wiener Neustadt im Einsatz. Unterstützt wurden die Kräfte aus Wiener Neustadt durch ein Atemluftfahrzeug .

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand der Pferdestall mit Boxen und angrenzendem Heulager bereits in Vollbrand

Sonderfahrzeug im Einsatz

Der Brand wurde sowohl durch einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz als auch durch einen umfassenden Außenangriff bekämpft. Nach dem Eindämmen des Feuers dauerten die Nachlöscharbeiten bis in den Nachmittag an. Dabei kam unter anderem ein Sonderfahrzeug zum Einsatz, um Glutnester im Heulager gezielt zu beseitigen.

Neben der Feuerwehr waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen vorerst keine Angaben vor. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.