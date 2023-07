Großbrand in Sägewerk: Heiße Nacht für elf Feuerwehren

Die Sirenen-Alarmierung von elf Feuerwehren riss kurz nach Mitternacht die Einsatzkräfte und die Bevölkerung im Texingtal und in den angrenzenden Regionen aus dem Schlaf. Im Ort Steingrub in der Gemeinde Texing im Bezirk Melk stand die Produktionshalle eines Sägewerks in Vollbrand.