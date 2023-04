Dass hinter dem farbenfrohen und frischen Abenteuerbuch nicht nur Kreativität, sondern auch viel Handarbeit steckt, ist in Zeiten digitaler Möglichkeiten nicht von vornherein klar. „Ich zeichne und male jede Situation, jede neue Bewegung und jede Seite mit der Hand“, schildert die in Golling (Bezirk Melk) lebende Künstlerin. Viele Stunden bis spät in die Nächte habe sie „die dunkle Jahreszeit“ genutzt, um jetzt im Frühling Buntes präsentieren zu können, so Planyavsky. Noch kein Kritiker, aber doch neugieriger Bestauner der Mausabenteuer war dabei oftmals ihr zweieinhalbjähriger Sohn Peter.