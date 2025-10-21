Graffiti und Murals: Legale Kunst auf Wiener Neustädter Fassaden

Hauswände, Fassaden oder Firmenhallen – es gibt kaum einen Ort, der sich nicht für Street-Art eignet. Verschiedenste Plätze in Wiener Neustadt sind Schauplatz des "Bold Arts Festivals“, bei dem Künstler wie Nadine Werjant, Mike Hotel, Noel oder Crazy Mister Sketch ihr Graffiti-Talent oder ihre Mural-Künste unter Beweis stellen.

Sparkasse als Partner Am ehemaligen Zentralkino in der Lange Gasse etwa ziert ein fast acht Meter hohes Kunstwerk die Außenwand. Neun Künstlerinnen und Künstler gestalteten öffentliche Wände und eine Fassade im Innenhof des Jugendclubs Mäx mit Graffiti und Murals. Auch die Außenwände der Filiale der Wiener Neustädter Sparkasse – die heuer offizieller Kooperationspartner des Festivals war – in der Zehnergasse wurde durch die Street-Art-Kunst zum Hingucker.

