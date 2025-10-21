Niederösterreich

Graffiti und Murals: Legale Kunst auf Wiener Neustädter Fassaden

Künstler beim Bold Arts Festival in Wiener Neustadt
„Bold Arts Festival“ bringt kreative Wände ins Stadtbild. Neun Künstlerinnen und Künstler waren heuer beteiligt.
21.10.25, 12:20
Hauswände, Fassaden oder Firmenhallen  – es gibt kaum einen Ort, der sich nicht für Street-Art eignet. Verschiedenste Plätze in Wiener Neustadt sind Schauplatz des "Bold Arts Festivals“, bei dem Künstler wie Nadine Werjant, Mike Hotel, Noel oder Crazy Mister Sketch ihr Graffiti-Talent oder ihre Mural-Künste unter Beweis stellen.

Gemeinderat Clemens Stocker, Cathrin Wostratovsky (Mäx), Sparkasse-Vorstand Klaus Lehner, Künstlerin Nadine Werjant, Kulturstadtrat Franz Piribauer, Sparkasse-Vorstand Christian Spitzer, Lisa Salinger (Mäx), Gemeinderat Robert Pfisterer und Sparkasse Zehnergasse-Filialleiter Ergün Papak.

Sparkasse als Partner

Am ehemaligen Zentralkino in der Lange Gasse etwa ziert ein fast acht Meter hohes Kunstwerk die Außenwand. Neun Künstlerinnen und Künstler gestalteten öffentliche Wände und eine Fassade im Innenhof des Jugendclubs Mäx mit Graffiti und Murals.

Auch die Außenwände der Filiale der Wiener Neustädter Sparkasse – die heuer offizieller Kooperationspartner des Festivals war – in der Zehnergasse wurde durch die Street-Art-Kunst zum Hingucker. 

Die neu gestalteten Wände vor der Sparkasse im Zehnerviertel

Kreative Impulse bereichern der Stadtbild

"Dank der hervorragend guten Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern wird das Festival auch im Jahr 2026 fortgesetzt. Wir freuen uns auf weitere kreative Impulse, die unser Stadtbild bereichern werden“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.

Wer nächstes Jahr Teil Teil des Kunst-Festivals sein möchte, kann sich schon jetzt dafür anmelden (office@maex-wn.at). Egal ob als Künstlerin oder Künstler oder mit der Zurverfügungstellung von Flächen, neuen Ideen oder Kooperationen. 

