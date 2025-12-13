Gourmet Circle: Wo man Spitzenköchen auf die Finger schaut

Der Falstaff Streetfood-Guide hob "Tony’s Bizoo“ aus Katzelsdorf bei Wiener Neustadt heuer ganz offiziell in den Gourmethimmel. Gastronom Tony Rakovec erhielt mit seiner mobilen Trattoria vom renommierten Gourmet- und Restaurant-Guide die Auszeichnung "Best Pizza“ in Niederösterreich. Dass der Gastronom mit seinen neapolitanischen Kreationen nicht nur die italienische Konkurrenz blass aussehen lässt, hat er zusammen mit René Hobiger (the Belly Club) bei einem neuen Gastronomie-Format unter Beweis gestellt.

René Hobiger (the Belly Club)

Im Interieur- und Küchenstudio Reginaplaza von Ernst Tanzler und Mathias Ernst wurde dieser Tage der "Gourmet Circle“ aus der Taufe gehoben. Das einzigartige Ambiente des Einrichtungsstudios in Wiener Neustadt wurde zum Schauplatz eines kulinarischen Events, bei dem sich Feinschmecker und Spitzenköche am Küchenblock austauschen und die Gourmands den Profis am Herd beim Kochen und Anrichten genau auf die Finger sehen können.

Die Spitzenköche servierten 8 Gänge

Pläne bei einem Glas Wein Die Idee zum "Gourmet Circle“ ist, wie könnte es auch anders sein, bei gutem Essen und Trinken entstanden. "Wir haben uns auf einem Catering kennengelernt und im Anschluss bei einem Glas Wein Pläne geschmiedet. Lässiges Wohlfühl-Ambiente und einmalige Kulinarik gehören einfach miteinander gepaart. Und das haben wir nun gemeinsam mit René und Tony geschafft“, erklären Ernst Tanzler und Mathias Ernst. Die Unternehmer mit dem besonderen Händchen für exklusive Küchen und Innendesign sind bekannt dafür, ihr Studio mit Events entsprechend in Szene zu setzen.

René Hobiger, Ernst Tanzler und Tony Rakovec

Von der Haubenküche auf den Foodtruck Tony Rakovec und René Hobiger kommen aus der Hauben-Gastronomie und haben sich mit ihren rollenden Küchen, Streetfood und Catering in Niederösterreich einen Namen gemacht.

