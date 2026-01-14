Gewaltvorwürfe brachten Mutter vor Gericht

Laura Pusker

Vor dem Landesgericht Korneuburg wurde am Dienstag gegen eine 47-jährige Mutter wegen des Verdachts der Nötigung und Körperverletzung gegenüber ihrem 15-jährigen Sohn verhandelt. Laut Anklage soll die Mutter ihren Sohn trotz Krankheit aus dem Bett gezerrt, ihn geschlagen und getreten sowie ihn unter Gewaltanwendung zum Schulbesuch genötigt haben. Dabei habe sie ihn vor die Haustür gestoßen und ausgesperrt.

Die Angeklagte räumte ein, ihren Sohn an dessen Pyjama aus dem Bett gezogen und vor die Tür gebracht zu haben. Zuvor habe sie überprüft, ob er tatsächlich krank sei. Sie gab an, dass er häufiger Krankheiten vortäuschte, um nicht zur Schule zu müssen. Die Mutter erklärte, sie sei davon ausgegangen, dass ihr Sohn anschließend zur Schule gegangen sei.