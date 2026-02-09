Gesuchter 43-Jähriger bei Verkehrskontrolle in Krems ertappt
Ein per europäischem Haftbefehl gesuchter 43-Jähriger ist in Krems bei einer Verkehrskontrolle ertappt worden. Der polnische Staatsbürger war Polizeiangaben vom Montag zufolge in der Vorwoche mit einem Pkw ohne Kennzeichentafeln unterwegs gewesen.
Der Mann besaß zudem keine gültige Lenkerberechtigung, beim Wagen fehlte die aufrechte Zulassung. Ein Alkotest verlief positiv. Letztlich landete der 43-Jährige in der Justizanstalt Krems.
Staatsanwaltschaft
Aufgefallen war das Auto des Polen den Beamten der Polizeiinspektion Krems am Nachmittag des vergangenen Mittwochs.
Infolge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde die Identität des 43-Jährigen geklärt, die Staatsanwaltschaft Krems verfügte die Einlieferung in die Justizanstalt. Die Verwaltungsübertretungen werden dem Magistrat angezeigt.
