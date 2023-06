Gestohlenes Fahrrad in NÖ: Polizei sucht Besitzer

Eine 16-jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha erstattete am 21. Juni 2023 bei der Polizeiinspektion Mannersdorf die Anzeige, dass ihr Fahrrad beim Bahnhof Götzendorf an der Leitha gestohlen worden sei.

Eine sofortige Fahndung durch die Polizeibediensteten verlief vorerst negativ.

