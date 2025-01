Gemeinderatswahl: Viele Überraschungen bei Ergebnissen im Waldviertel

Im Waldviertel musste die ÖVP im Vergleich zum Jahr 2020 Verluste einstecken, dennoch bleibt die Karte großflächig schwarz gefärbt. Bei den Ergebnissen gab es aber einige unerwartete Sieger und klare Verlierer.

In Waidhofen an der Thaya konnte etwa ÖVP-Bürgermeister Josef Ramharter das selbst ausgerufene Duell gegen Gottfried Waldhäusl (FPÖ), Zweiter Landtagspräsident, gewinnen. Die Volkspartei erreichte eine absolute Mehrheit mit 52 Prozent (16 Mandate), die FPÖ konnte dazugewinnen und erreichte 32,13 Prozent (neun Mandate). Für Ramharter sei es eine Überraschung gewesen, dass man so massiv zulegen konnte. Das Ergebnis zeige, dass sich die Waidhofner klar für den konsequenten Weg der vergangenen Jahre entschieden haben. „Ich glaube, es wird goutiert, dass wir seit Juni 2021 820 Beschlüsse gefasst haben, 92 Prozent davon einstimmig“. Waldhäusl gibt sich im Gespräch mit dem KURIER zerknirscht: „Das Ergebnis muss man neidlos anerkennen.“ Die ÖVP habe es geschafft zu mobilisieren. Der Ball liege nun beim Bürgermeister.