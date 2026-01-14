ÖVP-Vorschlag: Leer stehende Schulparkplätze sollen City beleben

Kurz vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten verstärkt ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck seinen Fokus auf eine Belebung der Innenstadt. „Mir geht es um eine starke Innenstadt und konkrete Lösungen – genau die können wir liefern“, sagt er.

Ein zentrales Anliegen ist für Krumböck die Parkplatzsituation an stark frequentierten Einkaufssamstagen. Geplant ist die Nutzung von rund 80 zusätzlichen Stellplätzen, die sich auf dem Gelände der HTL St. Pölten befinden und an Wochenenden derzeit leer stehen.

Laut Krumböck seien die Voraussetzungen für eine Umsetzung bereits geschaffen, ein entsprechender Beschluss könne vom neu gewählten Gemeinderat rasch gefasst werden.

Bauliche Anpassungen notwendig

Die Parkplätze seien mit öffentlichen Mitteln errichtet worden, würden außerhalb der Schulzeiten jedoch nicht genutzt. Daher habe er Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort sowie mit dem Land Niederösterreich geführt. Das Ergebnis: Mit überschaubaren baulichen Anpassungen (Schranke) und einer Einigung über einen Beitrag zu den Erhaltungskosten könnte das Projekt bereits im ersten Halbjahr realisiert werden.