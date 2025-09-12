Niederösterreich

Geisterfahrer ohne Führerschein war auf A5 in NÖ unterwegs

Der 57-Jähriger verweigerte einen Alkotest sowie eine Suchtmitteluntersuchung. Er wurde angezeigt.
12.09.25, 09:23
Auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Raum Mistelbach ist in der Nacht auf Freitag ein führerscheinloser 57-Jähriger als Geisterfahrer unterwegs gewesen.

Der Mann wurde gestoppt, Verletzte oder sonstige Schäden gab es laut Polizei bei geringem Verkehrsaufkommen nicht. 

Der Kfz-Lenker verweigerte eine Alkomat- sowie eine Suchtmitteluntersuchung. Der Niederösterreicher wird der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.

(Agenturen)  | 

