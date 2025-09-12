Geisterfahrer ohne Führerschein war auf A5 in NÖ unterwegs

Auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Raum Mistelbach ist in der Nacht auf Freitag ein führerscheinloser 57-Jähriger als Geisterfahrer unterwegs gewesen.

Der Mann wurde gestoppt, Verletzte oder sonstige Schäden gab es laut Polizei bei geringem Verkehrsaufkommen nicht.