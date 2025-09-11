Lkw-Brand sorgte für Sperre der Südautobahn bei Wiener Neudorf
Fahrzeug stand bei Abfahrt IZ NÖ Süd in Flammen. Lenker konnte sich rechtzeitig retten und blieb unverletzt.
Ein Lkw-Brand sorgte am Donnerstag für Verzögerungen auf der Südautobahn (A2). Bei der Anschlussstelle IZ NÖ-Süd schoss eine deutlich sichtbare Rauchsäule in den Himmel.
Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Laxenburg und Wiener Neudorf stand auf dem Pannenstreifen ein Transporter in Flammen. Der Lenker hatte das Fahrzeug zuvor verlassen können und blieb unverletzt.
Sofort nahmen die Einsatzkräfte den Kampf gegen den Brand auf und konnten diesen rasch löschen. Für die Dauer der Arbeiten musste die A2 trotzdem in Fahrtrichtung Wien kurzfristig gesperrt werden.
