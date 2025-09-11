Ein Lkw-Brand sorgte am Donnerstag für Verzögerungen auf der Südautobahn (A2). Bei der Anschlussstelle IZ NÖ-Süd schoss eine deutlich sichtbare Rauchsäule in den Himmel.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Laxenburg und Wiener Neudorf stand auf dem Pannenstreifen ein Transporter in Flammen. Der Lenker hatte das Fahrzeug zuvor verlassen können und blieb unverletzt.