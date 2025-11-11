Geförderter Weihnachts-Gutschein: Riesen Andrang in Wiener Neustadt

Schon um 9 Uhr Früh war die Warteschlange am Dienstag vor den Kasematten in Wiener Neustadt mehr als 100 Meter lang. Der Weihnachts-Gutschein der Stadt Wiener Neustadt ist auch heuer ein absoluter Renner.

Die Aktion wurde von der Gemeinde auf Grund der Corona-bedingten Einkaufsflaute vor fünf Jahren zum ersten Mal ins Leben gerufen - als Impuls zur Unterstützung der innerstädtischen Wirtschaft.