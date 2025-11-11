Geförderter Weihnachts-Gutschein: Riesen Andrang in Wiener Neustadt
Schon um 9 Uhr Früh war die Warteschlange am Dienstag vor den Kasematten in Wiener Neustadt mehr als 100 Meter lang. Der Weihnachts-Gutschein der Stadt Wiener Neustadt ist auch heuer ein absoluter Renner.
Die Aktion wurde von der Gemeinde auf Grund der Corona-bedingten Einkaufsflaute vor fünf Jahren zum ersten Mal ins Leben gerufen - als Impuls zur Unterstützung der innerstädtischen Wirtschaft.
Kunden haben 20 Prozent Rabatt
Aufgelegt sind Innenstadt-Gutscheine im Wert von einer Million Euro. Der große Benefit für die Kunden: Sie müssen nur 80 Prozent des Gutschein-Werts selbst bezahlen, die restlichen 20 Prozent – sprich insgesamt 200.000 Euro – werden von der Stadt Wiener Neustadt als Förderung übernommen.
Dienstagfrüh begann der Verkauf in den Kasematten. Angesichts des enormen Andrangs rechnet man damit, dass die Gutscheine vermutlich noch am selben Tag oder spätestens am Mittwoch (12. November) ausverkauft sind, erklärt Standortleiterin Alexandra Potzmann.
Innenstadt-Unternehmen profitieren
Der Gutschein kann nun in allen Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben in der Wiener Neustädter Innenstadt eingelöst werden. Alle Unternehmen, in denen der Gutschein eingelöst werden kann, sind mit entsprechenden Aufklebern oder Aufstellern gekennzeichnet.
Kommentare