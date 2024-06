Gefälschte Markenprodukte im Wert von einer Million Euro aus Verkehr gezogen

Gleich zweimal in einer Woche haben Zöllnerinnen und Zöllner am Flughafen Wien-Schwechat gefälschte Markenprodukte im Wert von rund einer Million Euro aus dem Verkehr ziehen können. Zu den Vorfällen kam es innerhalb einer Woche Ende Mai dieses Jahres, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums.