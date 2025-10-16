Gefährliche Ölspur: Feuerwehrkräfte "fegten" durch Wieselburg

Zu einem schweißtreibenden Einsatz musste die Feuerwehr Wieselburg (Bezirk Scheibbs) am Mittwochabend ausrücken. Die Freiwilligen wurden aufgrund einer massiven Ölspur alarmiert.

Im Stadtgebiet der Braustadt war es zum Austritt von Betriebsmitteln bei einem Fahrzeug gekommen. Die gefährliche Schmutzspur erstreckte sich über eine Länge von rund 1,3 Kilometer. Um die Gefahr für den Verkehr und die Umwelt zu unterbinden, galt es, die Flüssigkeit mit Bindemittel zu bestreuen und dann händisch wegzukehren.

Verkehrsbehinderung

Während des Einsatzes kam es stellenweise zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen und Sperren, berichtete die FF Wieselburg Stadt und Land.