Gärtnerei Starkl: Ein Familienimperium feiert 110-jähriges Jubiläum

Die Geschichte der Gärtnerei Starkl begann vor mehr als 110 Jahren im Tullnerfeld. Damals besaß die Familie nur wenige Quadratmeter Grund. Viele Jahre und drei Generationenwechsel später betreibt das Familienunternehmen sieben Gartencenter und einen österreichweiten Pflanzenversandhandel. Was das Geheimnis hinter dem langjährigen Bestehen des Familienunternehmen ist, erzählt Anton Starkl Senior, eines der beiden Familienoberhaupte, dem KURIER: "Jeder von uns ist individuell und bringt sich ein. Dort wo es intelligent ist, arbeiten wir zusammen, aber buchhalterisch sind wir getrennt."

Getrennte Kassen, gemeinsame Vision Die 18 Familienmitglieder des Starkl-Clans ziehen, laut Anton Starkl, gemeinsam an einem Strang. Man wolle das Unternehmen zukunftsfit machen. Josef Starkl Senior wirkt beispielsweise bei der Servus TV-Serie "Gartln mit Starkl" mit, die von seinem Neffen Michael Starkl produziert wird. Im Rahmen der Niederösterreichischen Landesausstellung leitet Sohn Josef Starkl Junior mit seiner Frau unterdessen das Starkl Palmenhaus mit Erlebnisgarten. Auch in Tschechien ist das Familienunternehmen tätig - die dortigen Geschäfte führt der Zwillingsbruder des Junior Gärtners.

Kunst und Natur im Einklang Anton Starkl Senior selbst kreiert unter dem Motto "Crazy Trees" künstlerische Bauminstallationen und begrünt Kreisverkehre. Gegenüber dem KURIER erklärt er: "Wir stehen in Österreich noch am Anfang der Entwicklungen, was wir mit Pflanzen alles machen können." Viele seiner Inspirationen kämen von Gummibäumen aus Thailand oder Costa Rica. Neben Kletterbäumen für Kinder liegen auch sogenannte Baumzelte in seinem künstlerischem Repertoire.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © STARKLfilm Anton Starkl Senior will mit kreativen Bauminstallationen den Schnittpunkt zwischen Kunst und Natur finden.

Die Marketingabteilung der Gärtnerei ist ebenfalls in Familienhand. Um die Präsenz in den sozialen Medien kümmert sich Theresia Starkl, während Stefanie Starkl die Koordination übernimmt. Auch Ludwig Starkl Junior trägt mit dem Starkl Loft in Pfaffstätten zum Erfolg des Unternehmens bei. Anna Starkl fungiert als Geschäftsführerin des Pflanzenversandhandels und leitet den Starkl Online-Shop. Sie wolle damit das wertvolles Erbe der Familie bewahren und gleichzeitig mit Digitalität und Nachhaltigkeit neue Zielgruppen für das Gärtnern begeistern.