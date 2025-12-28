Kanu statt Schlauch: Feuerwehr Lassee rettet Schwan aus dem Eis

Mit Kanu und Paddelschlägen das Eis gebrochen

Ein Dorfbewohner habe erkannt, dass sich der Vogel in einer misslichen Lage befand und rief die "einzige Macht, die stärker war als Eis, Frost und schlechte Laune", wird auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Lassee der Einsatz launig geschildert. Die "tapferen Schwanenretter" rückten an. Markus Bittner steuerte das Kanu und glitt damit über den See, mutig, wie seine Kameraden befanden.

Durch gezielte Paddelschläge brach das Eis und der Schwan konnte sich auch dank der einsetzenden Strömung selbst befreien.