Niederösterreich

Kanu statt Schlauch: Feuerwehr Lassee rettet Schwan aus dem Eis

Schwanenrettung Lassee
Im Lasseer Seengebiet war ein Schwan in Not: Er war festgefroren. Die Feuerwehr half dem Tier aus der Patsche.
Von Sandra Frank
28.12.25, 17:53
"Im Seengebiet hatte er einen unschuldigen Schwan in eine sehr ungünstige Lage gebracht", heißt es im Bericht der Feuerwehr Lassee (Bezirk Gänserndorf) über den Winter, der am Wochenende einem Schwan im Erholungszentrum Lassee zum Verhängnis wurde.
Mit Kanu und Paddelschlägen das Eis gebrochen

Ein Dorfbewohner habe erkannt, dass sich der Vogel in einer misslichen Lage befand und rief die "einzige Macht, die stärker war als Eis, Frost und schlechte Laune", wird auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Lassee der Einsatz launig geschildert. Die "tapferen Schwanenretter" rückten an. Markus Bittner steuerte das Kanu und glitt damit über den See, mutig, wie seine Kameraden befanden. 
Durch gezielte Paddelschläge brach das Eis und der Schwan konnte sich auch dank der einsetzenden Strömung selbst befreien.
"Mit einem letzten majestätischen Flügelschlag verabschiedete er sich in die Lüfte und verschwand Richtung Sonne. So nahm dieses Wintermärchen ein glückliches Ende", freuten sich die FF-Kameraden über den erfolgreichen Einsatz. 

Gänserndorf
