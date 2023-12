Eine Fußgängerin ist am Freitag auf einem Schutzweg in Heiligeneich, einem Teil der Marktgemeinde Atzenbrugg (Bezirk Tulln), von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau musste laut Polizei nach dem Zusammenstoß kurz vor 9.30 Uhr reanimiert werden. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen. Bei der Verletzten soll es sich laut Onlinemedien um eine 92-Jährige handeln.

