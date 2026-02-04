Fußballfan in Maria Enzersdorf schwer verletzt: Polizei sucht Verdächtigen

Nach einer schweren Körperverletzung im Fußballstadion Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat die Polizei am Mittwoch Bilder eines Verdächtigen veröffentlicht. Beim Match Admira Wacker gegen Austria Salzburg am 18. Oktober des Vorjahres sollen zwei bisher Unbekannte auf der Gästetribüne einen Fan bedrängt haben.

Als ein Mann helfen wollte, soll das Duo diesem kurz vor 21.30 Uhr unter anderem durch Schläge schwere Blessuren zugefügt haben.