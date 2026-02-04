Niederösterreich

Fußballfan in Maria Enzersdorf schwer verletzt: Polizei sucht Verdächtigen

Polizei sucht nach Verdächtigem
Zwei Unbekannte sollen bei einem Fußballmatch einen Mann geschlagen haben. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder eines Verdächtigen.
04.02.26, 15:32

Nach einer schweren Körperverletzung im Fußballstadion Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat die Polizei am Mittwoch Bilder eines Verdächtigen veröffentlicht. Beim Match Admira Wacker gegen Austria Salzburg am 18. Oktober des Vorjahres sollen zwei bisher Unbekannte auf der Gästetribüne einen Fan bedrängt haben. 

Als ein Mann helfen wollte, soll das Duo diesem kurz vor 21.30 Uhr unter anderem durch Schläge schwere Blessuren zugefügt haben.

Dieses Foto soll einen der gesuchten Männer zeigen. 

Wie Admira um die Zukunft kämpft: "Dann kommt der radikale Schnitt"

Zu dem Vorfall kam es in der 2. Fußball-Liga während des Jubiläumsspiels zum 120-jährigen Bestehen des Klubs Admira Wacker. Die Bilder wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt veröffentlicht. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf erbeten: Tel.: 059133-3339

Wiener Neustadt
Agenturen  | 

