"Frust ausgelassen": Badener nach 40 Sachbeschädigungen gefasst

Von einem Augenzeugen wurde die Stadtpolizei Baden telefonisch alarmiert, als dieser eine Person beim Beschmieren eines Straßenbezeichnungsschildes in der Albrechtsgasse beobachtet hatte. Der aufmerksame Badener verfolgte den Verdächtigen bis zu einem Haus in der Erzherzogin Isabelle-Straße und wartete dort auf das Eintreffen der Polizisten. Diese fanden den Verdächtigen im Garten des Wohnhauses.

Fünfstellige Schadenssumme

Im Zuge der Vernehmung konnten insgesamt über 40 Sachbeschädigungen geklärt werden. Es handelt sich überwiegend um Beschädigungen an Fahrzeugen und Beschmierungen, in einem Fall wurde ein Granatapfel gegen eine Hausfassade geworfen, berichetete die Stadtpolizei am Mittwoch. Die Schadensumme liege im mittleren, fünfstelligen Bereich.

Der 35-jährige Badener zeigte sich geständig und gab an, aus Frust gehandelt zu haben. Er wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.