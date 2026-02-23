Frontalzusammenstoß bei Hainburg: Zwei Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 bei Hainburg an der Donau wurden am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gänserndorf soll laut Polizeibericht während eines Überholvorgangs mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert sein.

Überholmanöver mit fatalen Folgen

Der Unfall ereignete sich am 22. Februar im Gemeindegebiet von Hainburg an der Donau. Der 70-jährige Fahrer war in Richtung Stopfenreuth unterwegs, als er offenbar zum Überholen ansetzte. Gleichzeitig näherten sich aus der Gegenrichtung zwei Fahrzeuge: zunächst der Pkw einer 57-jährigen Frau, gefolgt von einem Auto mit einem 35-jährigen Fahrer und seiner 32-jährigen Beifahrerin – alle aus dem Bezirk Gänserndorf.

Während des mutmaßlichen Überholvorgangs kam es zunächst zur Berührung der linken Außenspiegel zwischen dem Fahrzeug des 70-Jährigen und dem der 57-Jährigen. Anschließend kollidierte das Fahrzeug des Mannes frontal mit dem nachfolgenden Pkw des 35-Jährigen.

Schwere Verletzungen und Totalschaden

Der 70-jährige Unfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Landesklinikum Hainburg gebracht. Deutlich schwerer traf es den 35-jährigen Lenker des zweiten Fahrzeugs. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Landesklinikum Baden geflogen. An beiden direkt kollidierten Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Totalschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.