Mit 194 km/h auf A2: Probeführerscheinbesitzer in NÖ wird angezeigt
20-Jähriger ist Lenkerberechtigung los; Raser auch im Bezirk Mödling erwischt - Führerscheinabnahmen.
Mit 194 km/h ist ein Probeführerscheinbesitzer am Wochenende mit seinem Pkw über die Südautobahn (A2) bei Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gerast. Dem 20-Jährigen wurde am Samstag bei einer Anhaltung die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen, kündigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag per Aussendung an.
Geblitzt wurden bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A2 bei Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) am Samstag noch zwei weitere Raser. Ein 30-Jähriger war mit seinem Wagen bei erlaubten 80 km/h mit 145 km/h unterwegs, eine 38-Jährige beim selben Tempolimit mit 141 km/h. Es setzte Führerscheinabnahmen und Anzeigen.
