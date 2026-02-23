Mit 194 km/h auf A2: Probeführerscheinbesitzer in NÖ wird angezeigt

Mit 194 km/h ist ein Probeführerscheinbesitzer am Wochenende mit seinem Pkw über die Südautobahn (A2) bei Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gerast. Dem 20-Jährigen wurde am Samstag bei einer Anhaltung die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen, kündigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag per Aussendung an.