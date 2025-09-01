Frontal gegen Baum: Schwerer Unfall bei Gmünd forderte ein Opfer

Einen Schwerverletzten hat Montagnachmittag ein Unfall bei Nondorf im Bezirk Gmünd gefordert. Ein Fahrzeuglenker ist auf der Straße Richtung Haid bei Gmünd von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Im Einsatz standen die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Nondorf sowie die Feuerwehr Hoheneich sowie das Rote Kreuz Gmünd mit dem Notarzteinsatzfahrzeug.