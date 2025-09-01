Frontal gegen Baum: Schwerer Unfall bei Gmünd forderte ein Opfer
Fahrzeuglenker kam von der Straße ab und krachte in Baumgruppe. Er wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.
Einen Schwerverletzten hat Montagnachmittag ein Unfall bei Nondorf im Bezirk Gmünd gefordert. Ein Fahrzeuglenker ist auf der Straße Richtung Haid bei Gmünd von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.
Im Einsatz standen die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Nondorf sowie die Feuerwehr Hoheneich sowie das Rote Kreuz Gmünd mit dem Notarzteinsatzfahrzeug.
Aufgrund der schweren Verletzungen des Unfallopfers wurde zusätzlich der ÖAMTC-Notarzthubschrauber angefordert. Nach der Erstversorgung wurde der Patient in die Klinik geflogen.
Fahrbahn gereinigt
Die Feuerwehr-Einsatzkräfte kümmerten sich um die Reinigung der Unfallstelle und den Abtransport des Unfallwracks.
