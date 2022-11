Freiwillige in Niederösterreich vor dem Vorhang

Das Ehrenamt wurde am Sonntag bei der vierten Niederösterreichischen Freiwilligenmesse in St. Pölten gefeiert. Insgesamt 60 Aussteller gaben im Landhaus Einblicke in ihre Arbeit und luden die Besucher zu einem Erfahrungsaustausch ein.

Gleichzeitig war die Messe eine Leistungsschau der Freiwilligkeit in Niederösterreich: Ob Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Jugend- oder Pflegearbeit: Das alles wären in dieser hohen Qualität ohne ehrenamtliche Mitarbeit undenkbar.

Respekt und Wertschätzung

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass sich so viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ehrenamtlich engagieren und dass heute so viele Organisationen und Vereine zu Gast im Landhaus sind. Die Freiwilligenmesse ist ein Fest des Ehrenamts. Wir wollen die Menschen, die meist im Hintergrund arbeiten vor den Vorhang holen und ihnen unseren Respekt und unsere Wertschätzung ausdrücken“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei ihrem Besuch der Messe.