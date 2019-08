Frau in NÖ erstochen: Verdächtiger spricht von "Verwechslung"

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 83-Jährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat der Verdächtige laut Staatsanwaltschaft von einer " Verwechslung" gesprochen. Zum Motiv habe der Rumäne angegeben, dass "die Attacke der Besitzerin des Pferdestalls gegolten hat", sagte Sprecher Erich Habitzl. Der Mann hatte zuvor seine Arbeit auf dem Hof verloren. Er soll einschlägig vorbestraft sein.

Bereits wegen Mordes verurteilt

Der 38-Jährige habe in seiner Einvernahme angegeben, dass er wegen Mordes in Rumänien verurteilt worden sei, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag auf APA-Anfrage mit. Der Rumäne soll laut Medienberichten 2006 in der rumänischen Stadt Baia Mare einen älteren Mann, der ihn bei sich aufgenommen hatte, mit einer Weinflasche geschlagen und ihm tödliche Messerstiche zugefügt haben.