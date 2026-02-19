Frau erfror auf Acker: Auf dem Heimweg von Faschingsfest

Eine Niederösterreicherin ist in der Nacht auf Mittwoch auf dem Heimweg von einem Faschingsfest in Haidershofen (Bezirk Amstetten) gestorben.

Ermittlungen zufolge dürfte die Frau erfroren sein, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag auf Anfrage einen Krone-Onlinebericht.