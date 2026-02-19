Frau erfror auf Acker: Auf dem Heimweg von Faschingsfest
Niederösterreicherin dürfte gestolpert und auf Acker gestürzt sein; Passanten entdeckten sie, aber es kam jede Hilfe zu spät.
Eine Niederösterreicherin ist in der Nacht auf Mittwoch auf dem Heimweg von einem Faschingsfest in Haidershofen (Bezirk Amstetten) gestorben.
Ermittlungen zufolge dürfte die Frau erfroren sein, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag auf Anfrage einen Krone-Onlinebericht.
Der Zeitung zufolge soll die 46-Jährige auf einem Güterweg gestolpert und auf einen tiefer gelegenen Acker gestürzt sein. Passanten entdeckten die Frau, für sie kam jede Hilfe zu spät.
