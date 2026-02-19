Niederösterreich

Frau erfror auf Acker: Auf dem Heimweg von Faschingsfest

Niederösterreicherin dürfte gestolpert und auf Acker gestürzt sein; Passanten entdeckten sie, aber es kam jede Hilfe zu spät.
19.02.2026, 17:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rettungswagen Rettungsauto

Eine Niederösterreicherin ist in der Nacht auf Mittwoch auf dem Heimweg von einem Faschingsfest in Haidershofen (Bezirk Amstetten) gestorben.

Ermittlungen zufolge dürfte die Frau erfroren sein, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag auf Anfrage einen Krone-Onlinebericht.

Home Invasion in Amstetten: Einer der Täter erschoss Security

Der Zeitung zufolge soll die 46-Jährige auf einem Güterweg gestolpert und auf einen tiefer gelegenen Acker gestürzt sein. Passanten entdeckten die Frau, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Amstetten
Agenturen  | 

Kommentare