Frau blieb in der Donau stecken, Feuerwehr musste sie befreien

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehren am Dienstag in Kritzendorf bei Klosterneuburg in Niederösterreich. Auf Höhe des Strombades war eine junge Frau mit einem Fuß zwischen zwei Granitsteinen einer Buhne steckengeblieben und konnte sich selbst nicht mehr befreien.

Augenzeugen hörten zum Glück die Hilferufe und verständigten die Einsatzkräfte. Einer Bootsbesatzung gelang es, das eingeklemmte Opfer zu befreien.