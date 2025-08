FPÖ Niederösterreich: Helmut Fiedler wird neuer Landesgeschäftsführer

Personalrochade bei der FPÖ Niederösterreich : Helmut Fiedler ersetzt den bisherigen Landesgeschäftsführer Andreas Spanring in seiner Funktion.

„Mit Helmut Fiedler übernimmt eine militärische Führungskraft mit viel Auslandserfahrung die Geschäfte der Freiheitlichen Partei Niederösterreich, der neben Energie, Erfahrung und Haltung auch noch politischen Gestaltungswillen einbringt. Sowohl im Landtag als auch in seiner neuen Funktion in der Landesgeschäftsstelle ist Helmut Fiedler ein absoluter Gewinn für die Freiheitliche Partei“, betonte LH-Stellvertreter Udo Landbauer .

Spanring wolle sich jetzt gänzlich seinen politischen Mandaten als fraktionsvorsitzender Bundesrat und geschäftsführender Gemeinderat in Sieghartskirchen konzentrieren.

Karriere beim Militär

Sein Nachfolger sieht sich für seine neue Aufgabe gewappnet: „Wir werden die freiheitliche Stimme in Niederösterreich nicht nur hörbar, sondern unüberhörbar machen. Dafür werden meine Mannschaft und ich in der Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich Tag für Tag arbeiten", betonte Fiedler in einer Aussendung.

Fiedler wurde am 31. August 1980 geboren. Er war 2019 stellvertretender Obmann der FPÖ Neunkirchen geworden und ging 2020 bei den GR-Wahlen als FPÖ Neunkirchen-Spitzenkandidat ins Rennen.