Foto von in Niederösterreich abgängigem 83-Jährigen veröffentlicht

Die Polizei hat am Montag ein Foto eines 83-Jährigen veröffentlicht, der in Wiener Neustadt als abgängig gilt. Der an Demenz erkrankte Egbert S. soll am Freitag kurz nach 2.10 Uhr ein Pflegeheim verlassen haben und seither nicht zurückgekehrt sein. "Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch die Blaulichtorganisationen konnte der Mann nicht gefunden werden", berichtete die Exekutive am Montag. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Burgplatz (Tel.: 059133 3391) erbeten.