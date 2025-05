NÖ investiert in KI: 3,3 Millionen Euro stehen zur Verfügung

Von Astrid Mörk

„Niederösterreich investiert kräftig in die Wissenschaft, denn sie bringt Lösungen für die Zukunft unseres Landes. Ab sofort ist eine neue Stiftungsprofessur für Künstliche Intelligenz ausgeschrieben“, verkündet Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der für die Wissenschaftsagenden in Niederösterreich zuständig ist. An einer niederösterreichischen Hochschule soll ein völlig neuer Forschungsschwerpunkt aufgebaut werden. Dafür stehen 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Einreichung ist bis zum 3. Oktober möglich.