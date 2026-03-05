Niederösterreich

Fliegen für Fortgeschrittene: Besuch im Flugsimulator

Im CAE Vienna Training Center am Flughafen Wien-Schwechat trafen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die kanadische Botschafterin Alison Grant zum Austausch.
Eva Hinterer
05.03.2026, 17:21

Flugsimulator CAE

In der Schwechater Parzgasse steht etwas versteckt das Firmengebäude des kanadischen Flugsimulator-Herstellers CAE. Piloten - ob privat, militärisch oder für die zivile Luftfahrt - trainieren hier ihre Flugtechnik. Im April des Vorjahres hat sich CAE in Österreich angesiedelt und betreut von diesem Standort aus Kunden in ganz Europa. Schwechat ist neben Großbritannien die einzige Niederlassung des weltweit operierenden Unternehmens auf dem alten Kontinent. 

CAE Flugsimulator

Flugsimulatoren im CAE-Trainingszentrum in Schwechat.

Am 5. März haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die kanadische Botschafterin Alison Grant die Niederlassung besucht und auch ein Training im Simulator absolviert. Mit 8 Prozent Marktanteil ist CAE mit Sitz in Montreal einer der weltweit führenden Hersteller dieser Geräte. 

Rund 80 Simulatoren für verschiedenste Flugzeugklassen werden jährlich in Kanada produziert und von dort aus in die ganze Welt verschifft. Rund 50 Millionen Euro kostet ein Simulator, drei davon stehen bislang in Schwechat. Das 70-köpfige CAE-Team vor Ort offeriert Pilotinnen und Piloten eine "Ausbildung auf Weltklasse-Niveau", wie Mikl-Leitner und Grant betonen.

Alison Grant, Johanna Mikl-Leitner und Meaghan Reeve

Alison Grant, Johanna Mikl-Leitner und Meaghan Reeve, Standortleiterin des CAE-Trainingscenters.

Flugsimulatoren waren aber nicht der einzige Grund des Treffens von Landeshauptfrau und Botschafterin. Es ging auch um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Niederösterreich und Kanada. Die haben sich in den vergangenen zehn Jahren sehr positiv entwickelt: Die Warenexporte Niederösterreichs nach Kanada stiegen von rund 95 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 220 Millionen Euro im Jahr 2024. Das entspricht einem Wachstum von 133 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts – mit Potenzial nach oben, wie beide Frauen betonen.

Intensivere Wirtschaftsbeziehungen

Das Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada, das seit 2017 in Kraft ist, habe wesentlich zu dieser Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen beigetragen, sagt Mikl-Leitner.

"Kanada und Österreich verbindet ein gemeinsames Verständnis für Offenheit, Innovation und faire Handelsbeziehungen. Internationale Zusammenarbeit stärkt nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Widerstandsfähigkeit. Einrichtungen wie das CAE Training Center zeigen, wie erfolgreiche Partnerschaften in der Praxis aussehen", sagte Botschafterin Grant.

| 

