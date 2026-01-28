Brand bei Kachelofen löst Feuerwehreinsatz in Krems aus

Am Dienstagabend kam es in einem Wohnhaus im Stadtgebiet von Krems zu einem Zimmerbrand. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Krems/Donau, Egelsee und Krems-Süd standen im Einsatz, ebenso Polizei und Rotes Kreuz.

Über zwei Stunden im Einsatz Nach der Alarmierung durch den Hausbesitzer rückten die Einsatzkräfte umgehend aus. Beim Eintreffen wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Unter Atemschutz konnte der Brandherd im Bereich eines eingeheizten Kachelofens rasch lokalisiert und gelöscht werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Wimmer Der Brandherd wurde lokalisiert und gelöscht.