Brand bei Kachelofen löst Feuerwehreinsatz in Krems aus
Am Dienstagabend kam es in einem Wohnhaus im Stadtgebiet von Krems zu einem Zimmerbrand. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Krems/Donau, Egelsee und Krems-Süd standen im Einsatz, ebenso Polizei und Rotes Kreuz.
Über zwei Stunden im Einsatz
Nach der Alarmierung durch den Hausbesitzer rückten die Einsatzkräfte umgehend aus. Beim Eintreffen wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Unter Atemschutz konnte der Brandherd im Bereich eines eingeheizten Kachelofens rasch lokalisiert und gelöscht werden.
Ein Feuerwehrtechniker überprüfte anschließend die Statik des Gebäudes und stellte Schäden an der Tramdecke nahe der Brandstelle fest. Zur Kontrolle möglicher Glutnester wurde der Boden geöffnet. Da keine weitere Brandentwicklung festgestellt wurde, konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Einsatzkräfte kehrten nach mehr als zwei Stunden in ihre Wachen zurück.
