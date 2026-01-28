Niederösterreich

Brand bei Kachelofen löst Feuerwehreinsatz in Krems aus

Eine Außenaufnahme von einem Gebäude bei Nacht vor dem zwei Feuerwehrautos und mehrere Personen in Feuerwehr-Montur stehen.
Der Hausbesitzer allarmierte die zuständige Feuerwehr, nachdem er den Rauch im Obergeschoß bemerkt hatte.
28.01.26, 12:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am Dienstagabend kam es in einem Wohnhaus im Stadtgebiet von Krems zu einem Zimmerbrand. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Krems/Donau, Egelsee und Krems-Süd standen im Einsatz, ebenso Polizei und Rotes Kreuz.

Feuerwehrleute als Cowboys: Rinderherde büxte im Bezirk Melk aus

Über zwei Stunden im Einsatz

Nach der Alarmierung durch den Hausbesitzer rückten die Einsatzkräfte umgehend aus. Beim Eintreffen wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Unter Atemschutz konnte der Brandherd im Bereich eines eingeheizten Kachelofens rasch lokalisiert und gelöscht werden.

Die Aufnahme zeigt den Boden, der durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Brandherd wurde lokalisiert und gelöscht.

Ein Feuerwehrtechniker überprüfte anschließend die Statik des Gebäudes und stellte Schäden an der Tramdecke nahe der Brandstelle fest. Zur Kontrolle möglicher Glutnester wurde der Boden geöffnet. Da keine weitere Brandentwicklung festgestellt wurde, konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Einsatzkräfte kehrten nach mehr als zwei Stunden in ihre Wachen zurück.

Mehr zum Thema

Krems
kurier.at, kle  | 

Kommentare