Finger in Dose eingeklemmt: Feuerwehr musste in Gloggnitz ausrücken
Zu einem der wohl kuriosesten Einsätze der letzten Jahre wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rotem Kreuz Gloggnitz am Donnerstag kurz nach Mittag alarmiert.
In einem Einkaufsmarkt ereignete sich ein Unfall mit einer Getränkedose aus Blech. Da der QR-Code von der Rücknahmeeinheit nicht gelesen werden konnte, entschied sich der Kunde mittels Finger die eingedellte Dose auszudrücken. Eine schlechte Idee: Ein maschinelles Zusammendrücken hatte anschließend zur Folge, dass der Zeigefinger in der Dose eingeklemmt wurde. Das Team des Roten Kreuzes Gloggnitz forderte darauf hin die Unterstützung der Feuerwehr an.
Mittels Seitenschneider konnte in wenigen Minuten der Finger aus der Dose befreit werden. Die medizinische Erstversorgung und den Transport in das Krankenhaus wurde seitens Rotem Kreuz durchgeführt.
Einsatzleiter Thomas Rauch: „Es war mit Sicherheit einer der kuriosesten Einsätze der letzten Jahre. Dass Personen in Wäschetrocknern oder Paketübergabestellen eingeschlossen sind, liest und hört man immer wieder. Aber ein eingeklemmter Finger in einer Blechdose ist dann doch eher etwas Seltenes.“
