Finger in Dose eingeklemmt: Feuerwehr musste in Gloggnitz ausrücken

Zu einem der wohl kuriosesten Einsätze der letzten Jahre wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rotem Kreuz Gloggnitz am Donnerstag kurz nach Mittag alarmiert.

In einem Einkaufsmarkt ereignete sich ein Unfall mit einer Getränkedose aus Blech. Da der QR-Code von der Rücknahmeeinheit nicht gelesen werden konnte, entschied sich der Kunde mittels Finger die eingedellte Dose auszudrücken. Eine schlechte Idee: Ein maschinelles Zusammendrücken hatte anschließend zur Folge, dass der Zeigefinger in der Dose eingeklemmt wurde. Das Team des Roten Kreuzes Gloggnitz forderte darauf hin die Unterstützung der Feuerwehr an.