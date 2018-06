Filmfestival Frontale steht vor dem Aus

Der zuständige ÖVP-Kultur-Stadtrat, Franz Piribauer, will in der Angelegenheit retten was zu retten ist: „Astleithner und Gausch sind die treibenden Kräfte eines tollen Projekts, das unbedingt weitergeführt werden soll. Das Festival ist ein gewaltiger kultureller Impuls, der mittlerweile weit über die Grenzen der Stadt hinaus Anklang findet.“ Piribauer will so rasch wie möglich mit den handelnden Personen Gespräche führen um zu einer Einigung für die Zukunft zu kommen. Eigentlich sollten dieser Tage von der Jury die Filmprojekte für das kommende Festival ausgesucht werden. Auch was die Auswahl betrifft, soll es grobe Meinungsverschiedenheiten gegeben haben.