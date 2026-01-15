Feuerwehrmann bei Brand attackiert: 16 Monate teilbedingt in Krems

Weil er in Litschau (Bezirk Gmünd) auf dem Balkon einer Wohnung einen Brand gelegt sowie einen einschreitenden Feuerwehrmann attackiert und dabei den Sauerstoffschlauch des Atemschutzgeräts heruntergerissen haben soll, ist ein 57-Jähriger am Donnerstag in Krems zu 16 Monaten Haft, davon zwölf bedingt, verurteilt worden.

Der Schuldspruch wegen schwerer Sachbeschädigung, versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung ist nach Gerichtsangaben rechtskräftig.

Der Vorfall datiert vom 29. August des Vorjahres. Der Angeklagte soll auf dem Balkon einer Wohnung eines Mehrparteienhauses unter Verwendung eines Brandbeschleunigers u.a. Holz, Grillkohle, Papier, Schaumstoffmatten und Möbelteile angezündet haben. Eine starke Rauchentwicklung war die Folge, der Brand wurde jedoch rasch gelöscht.

Für einige der ausgerückten Feuerwehrleute entwickelte sich der Einsatz dennoch zur Herausforderung. Mehrere Helfer wollten den 57-Jährigen unter Atemschutz aus der stark verrauchten Wohnung retten, dieser wehrte sich aber vehement. Der Waldviertler stieß eine Tür zu und rief laut Gerichtsangaben: "Jetzt kommt ihr nicht mehr hinaus!"