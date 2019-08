Feuerwehrmann als Brandstifter überführt und festgenommen

Schon wieder soll ein Feuerwehrmann in Niederösterreich für eine Reihe von Brandstiftungen verantwortlich sein. Ermittler des nö. Landeskriminalamtes haben am Montag im Bezirk Korneuburg einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann, der in wenigen Tagen seinen 29. Geburtstag feiert, soll zuletzt am 28. Juli einen Großbrand in Kleinwilfersdorf, einer Katastralgemeinde von Leitzersdorf verursacht haben. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Friedrich Köhl, bestätigt, wurde der Verdächtige in die Justizanstalt eingeliefert. Er soll für gleich mehrere Brandlegungen in der Region verantwortlich sein.