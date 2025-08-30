NÖ: Feuerwehr rettete hilfloses Pferd aus Werkskanal

Bei einem ungewöhnlichen Tierrettungseinsatz waren die Feuerwehren am Freitagabend in der Gemeinde Winklarn im Bezirk Amstetten erfolgreich. Dort war ein Reitpferd in einen Werkskanal geraten, aus dem das Tier alleine nicht mehr herauskam.

Über die genauen Umstände, wie das Pferd über die rutschige Uferböschung ins Wasser und damit in die Notsituation geriet, gab es seitens der Feuerwehr vorerst keine Informationen. Nachdem die Freiwilligen der Feuerwehr Winklarn am Einsatzort eingetroffen waren, stellten sie rasch fest, dass sich das Tier auch unter kräftiger Mithilfe nicht an sichere Festland bewegen ließ.

Tier wurde behutsam aus dem Wasser gehoben.

In Absprache und in Zusammenarbeit mit einem Tierarzt, der an die Unfallstelle gekommen war, wurde die Feuerwehr Amstetten nachalarmiert. Diese fuhr mit einem ihrer Kranfahrzeuge beim Werkskanal vor.