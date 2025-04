Hagel und Regenfälle: Großeinsatz der Feuerwehr im Waldviertel

In mehreren Gemeinden wurden teils große Schäden verursacht, berichtete das Bezirkskommando Waidhofen an der Thaya. Allein in der Gemeinde Thaya gab es mehr als ein Dutzend Einsatzstellen. Die B36 in Merkengersch, einem Teil von Dobersberg, wurde den Angaben zufolge überflutet.

Nach heftigem Hagel und Regenfällen musste auch die Feuerwehr in Waidhofen an der Thaya ausrücken. Innerhalb von kurzer Zeit seien mehr als zehn Zentimeter Eis auf den Straßen gelegen, berichtete die FF auf ihrer Webseite.