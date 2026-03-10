Niederösterreich

Alarm in St. Pölten: Mitarbeiter löschen brennenden Kleintransporter

Ein Kleintransporter geriet im Industriegebiet St. Georgen in Brand. Mitarbeiter griffen beherzt ein und verhinderten Schlimmeres.
Johannes Weichhart
10.03.2026, 10:47

Brennender Kleinlaster

Ein Fahrzeugbrand hat am Dienstagmorgen im Industriegebiet von St. Georgen in St. Pölten für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 8 Uhr wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, nachdem ein Kleintransporter in Brand geraten war.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Das Feuer drohte, auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. Mitarbeiter eines Betriebs reagierten jedoch rasch: Mit insgesamt neun Feuerlöschern gelang es ihnen, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu halten.

Die Feuerwehr konnte das ausgebrannte Fahrzeug schließlich vollständig ablöschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Brandursache steht noch nicht fest

Im Einsatz standen 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen. Neben der Feuerwehr St. Pölten-Stadt rückten auch die Feuerwehren St. Pölten-Spratzern und St. Georgen aus.

Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.

St. Pölten
