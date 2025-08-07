Sechs Feuerwehren im Einsatz: PV-Anlage auf Hallendach in Flammen
Großeinsatz bei Gewerbebetrieb in Steinabrückl nahe Wiener Neustadt. Die PV-Anlage eines Firmengebäudes hatte Feuer gefangen.
- Sechs Feuerwehren rückten zu einem Brand in einem Gewerbegebiet in Steinabrückl aus.
- Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einer Lagerhalle hatte Feuer gefangen und Kunststoff begann zu schmelzen.
- Das Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Ein Brand in einem Gewerbegebiet in Steinabrückl am Stadtrand von Wiener Neustadt hat am Donnerstag die Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren in Atem gehalten.
Um die Mittagszeit wurde ein Feuer auf dem Dach eines Firmengebäudes gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Steinabrückl, Wöllersdorf, Sollenau, Markt Piesting, Felixdorf und Wiener Neustadt rückten darauf hin aus.
Eine Photovoltaik-Anlage am Dach der Lagerhalle des Gewerbebetriebs hatte Feuer gefangen. Durch die enorme Hitzeentwicklung begann der Kunststoff der PV-Module zu schmelzen.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch unter Kontrolle bringen und löschen.
