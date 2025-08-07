Sechs Feuerwehren im Einsatz: PV-Anlage auf Hallendach in Flammen

Ein Brand in einem Gewerbegebiet in Steinabrückl am Stadtrand von Wiener Neustadt hat am Donnerstag die Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren in Atem gehalten.

Um die Mittagszeit wurde ein Feuer auf dem Dach eines Firmengebäudes gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Steinabrückl, Wöllersdorf, Sollenau, Markt Piesting, Felixdorf und Wiener Neustadt rückten darauf hin aus.

Eine Photovoltaik-Anlage am Dach der Lagerhalle des Gewerbebetriebs hatte Feuer gefangen. Durch die enorme Hitzeentwicklung begann der Kunststoff der PV-Module zu schmelzen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch unter Kontrolle bringen und löschen.