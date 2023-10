Nächtlicher Kellerbrand riss Bewohner aus dem Schlaf

In einem Einfamilienhaus in Günselsdorf im Bezirk Baden ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand gekommen. Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Günselsdorf und Schönau an der Triesting zu dem Einsatz alarmiert.

Aus bisher unbekannter Ursache war in dem Haus in einer Wohnsiedlung ein Feuer im Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz in das Gebäude vordringen. Der Atemschutztrupp konnte den Brand rasch löschen.

