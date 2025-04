Ferrari aus dem Hause Lugner in Wiener Neudorf gestohlen

Autodiebstahl. Ein Ferrari 348 TB im typischen Ferrari-Rot? Für viele Auto-Fans ein absoluter, aber unerschwinglicher Traum. Roman G. hatte sich diesen Traum im Vorjahr mit eisernem Sparwillen erfüllt. Doch zumindest vorerst hat der 52-jährige Niederösterreicher ausgeträumt. Sein Sportbolide wurde – vermutlich am 24. April – aus einer Garage in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) gestohlen.

Nach dem Zeugenaufruf des Diebstahlopfers haben sich mittlerweile drei Zeugen gemeldet. Eine Person sah den Boliden am Mittwoch, 25. April, wie er aus der Garage gelenkt wurde. Eine weitere beobachtete ihn wenig später in Biedermannsdorf. Am nächsten Tag in der Früh schließlich glaubt ein Zeuge, den Ferrari bereits auf einem Anhängertransporter mit bosnischem Kennzeichen auf der A2 bei Wr. Neustadt Richtung Graz gesehen zu haben.

Auto mit prominentem Vorbesitzer

Auch die Ferrari-Szene setzt sich mittlerweile für Roman G. und seinen PS-starken Klassiker ein. Den KURIER erreichte ein Schreiben von Autoliebhaber Heribert Kasper, der die Vorgeschichte des italienischen Luxusautos kennt: „Habe gestern von einem Ferrari-Besitzer, nämlich Herrn Franz K., erfahren, dass sein Ex-Ferrari 348 TB, welchen er seinem besten Freund verkauft hat, jetzt diesem aus einer Garage gestohlen wurde. Es war der Ex-Ferrari der Familie Lugner!“