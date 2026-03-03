Feierlicher Abschied für Ex-Landesrat Ludwig Schleritzko

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob zum Abschied noch einmal Ludwig Schleritzkos Verdienste um den Gesundheitsplan 2040+ hervor. „Du hast einen bleibenden Beitrag geleistet, um unsere Gesundheitsversorgung für die nächsten Generationen zu sichern.“ Dabei sei es dem ehemaligen ÖVP-Landesrat um die „Verantwortung für die nächsten Generationen“ gegangen.

Schleritzko habe als Finanzlandesrat die Landesfinanzen durch herausfordernde Jahre geführt, so sei etwa Niederösterreichs erstes Doppelbudget in seine Zeit als Finanzlandesrat gefallen. Im Bereich der Mobilität erinnerte Mikl-Leitner an die Bahnoffensive, an wichtige Straßenprojekte wie die Umfahrung Wieselburg oder auch die Reaktivierung der Zugverbindung Silva Nortica.

Schleritzko sei „ein gestandener Waldviertler mit viel Fachwissen, politischer Erfahrung und Managementerfahrung“, betonte sie. Diese Kompetenz werde auch in seiner neuen Aufgabe gefragt sein. Schleritzko ist seit 1. November 2025 in der Geschäftsführung der Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst Gesellschaft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Pfeiffer Ludwig Schleritzko mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagspräsident Carlo Wilfing und den Mitgliedern der NÖ Landesregierung

3.081 Tage in der Landesregierung „Danke für das Vertrauen“, sagte Ludwig Schleritzko in seinem Rückblick auf exakt 3.081 Tage in der Landesregierung. „Jeder Tag, an dem ich dem Land Niederösterreich dienen durfte, war mir eine Ehre“, betonte er.