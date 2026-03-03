Niederösterreich

Feierlicher Abschied für Ex-Landesrat Ludwig Schleritzko

Der ehemalige Finanz-Landesrat der ÖVP wurde am 3. März offiziell von der Landesregierung NÖ verabschiedet.
Eva Hinterer
03.03.2026, 16:42

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Ludwig Schleritzko und Lebensgefährtin Michaela Mayr.

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hob zum Abschied noch einmal Ludwig Schleritzkos Verdienste um den Gesundheitsplan 2040+ hervor. „Du hast einen bleibenden Beitrag geleistet, um unsere Gesundheitsversorgung für die nächsten Generationen zu sichern.“ Dabei sei es dem ehemaligen ÖVP-Landesrat um die „Verantwortung für die nächsten Generationen“ gegangen.

Schleritzko habe als Finanzlandesrat die Landesfinanzen durch herausfordernde Jahre geführt, so sei etwa Niederösterreichs erstes Doppelbudget in seine Zeit als Finanzlandesrat gefallen. Im Bereich der Mobilität erinnerte Mikl-Leitner an die Bahnoffensive, an wichtige Straßenprojekte wie die Umfahrung Wieselburg oder auch die Reaktivierung der Zugverbindung Silva Nortica.

Schleritzko sei „ein gestandener Waldviertler mit viel Fachwissen, politischer Erfahrung und Managementerfahrung“, betonte sie. Diese Kompetenz werde auch in seiner neuen Aufgabe gefragt sein. Schleritzko ist seit 1. November 2025 in der Geschäftsführung der Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst Gesellschaft.

Schleritzko Abschied

Ludwig Schleritzko mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagspräsident Carlo Wilfing und den Mitgliedern der NÖ Landesregierung 

3.081 Tage in der Landesregierung

„Danke für das Vertrauen“, sagte Ludwig Schleritzko in seinem Rückblick auf exakt 3.081 Tage in der Landesregierung. „Jeder Tag, an dem ich dem Land Niederösterreich dienen durfte, war mir eine Ehre“, betonte er.

Ludwig Schleritzko wurde 1978 in Horn geboren und war nach dem Studium der Agrarökonomie an der Universität für Bodenkultur in Wien als Büroleiter der Europaparlamentarierin Agnes Schierhuber sowie als Referent in den Büros der Landesräte Josef Plank und Stephan Pernkopf tätig. Außerdem arbeitete er im Ministerkabinett von Bundesminister Nikolaus Berlakovich. Er war Prokurist von „Waldland“ und von 2014 bis 2017 Direktor des Nationalparks Thayatal. Am 19. April 2017 wurde er als Landesrat angelobt, diese Funktion übte er bis zum 25. September 2025 aus.

Horn St. Pölten
kurier.at, ehi  | 

