Paukenschlag in NÖ: ÖVP-Landesrat Schleritzko geht

Zu Wochenbeginn war ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko Teil der schwarz-blauen Landesregierung, die im Stift Altenburg ihre Klausur abgehalten hatte. Seit wenigen Minuten steht nun aber fest, dass der 46-jährige Waldviertler die Landespolitik verlässt. Es gab dazu ein Vier-Augen-Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wo er sein Vorhaben äußerte, in die Privatwirtschaft zu wechseln.

Von Johanna Mikl-Leitner soll der Wunsch akzeptiert worden sein. Man könne so einem Schritt nichts in den Weg legen, heißt es aus dem Landhaus in St. Pölten. Für das Regierungsteam ist es dennoch ein harter Schlag, weil Schleritzko nicht nur für die Finanzen zuständig, sondern auch ein zentraler Player bei der Gesundheitsreform war. Als politisch Verantwortlicher für die Krankenhäuser lag es bei ihm, die Neuaufstellung der Spitalslandschaft in NÖ zu bewerkstelligen.

Die Nachfolge dürfte Anton Kasser antreten. Der 62-Jährige ist Bürgermeister von Allhartsberg und seit 2009 Landtagsabgeordneter der ÖVP. Er ist wie Schleritzko Mitglied des Bauernbundes und im Land für die Umweltverbände zuständig. Er genieße das volle Vertrauen der Landeshauptfrau. Sie sei überzeugt, dass er nahtlos den Job von Schleritzko übernehmen könne, so die Infos aus dem Landhaus.