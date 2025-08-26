Familienvan kippte bei Verkehrsunfall in Krems auf die Straße

Zwei Fahrzeuge waren in der Nacht auf Dienstag in einen Verkehrsunfall auf der Hafenstraße in Krems-Weinzierl involviert, berichtet die Feuerwehr Krems . Ein vollbesetzter Familienvan geriet beim Aufprall aus dem Gleichgewicht und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang. Die vierköpfigen Familie sowie die Fahrerin eines Minis blieben unverletzt.

Wachen der Feuerwehr Krems rückte zusammen mit Einsatzkräften des Roten Kreuzes sowie der Polizei aus. Mitglieder der Feuerwache Gneixendorf waren für die Sicherung, Ausleuchtung und den Brandschutz an der Unfallstelle zuständig. Die Hauptwache rückte zur Bergung des Minis unter anderem mit einem Wechselladefahrzeug inklusive Kran an, um das Fahrzeug zu einem gesicherten Abstellplatz zu transportieren. Der Familienvan konnte von den Einsatzkräften händisch auf die Räder gestellt und auf den nächsten Parkplatz gerollt werden.

Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich leitete die Polizei den Verkehr um. Anschließend wurde die gereinigte Fahrbahn wieder freigegeben. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Mitgliedern eine Stunde lang im Einsatz.