Fahrzeug ging in Ebergassing plötzlich in Flammen auf

Kurz vor 7.30 Uhr wurden am Montag die Feuerwehren Ebergassing und Wienerherberg zu einem Fahrzeugbrand auf der Gramatneusiedler Straße in Ebergassing gerufen. Die Fahrerin des Pkw konnte sich glücklicherweise selbst in Sicherheit bringen, bevor die Feuerwehren eintrafen. Bei ihrem Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen, wodurch ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert wurde. Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.