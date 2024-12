Fahndung nach Diebstählen in Bankschließfächern im Bezirk Baden

Die Verdächtigen hatten mit gefälschten tschechischen Ausweisen eine Wohnung in Ebreichsdorf und Anfang Dezember 2023 jeweils ein Schließfach bei den betroffenen Banken angemietet. Am Vormittag des 19. Dezember 2023 nahmen die Beschuldigten zunächst ein Geldinstitut in Baden ins Visier. Unter dem Vorwand, ihr Schließfach aufsuchen zu wollen, gelangten zwei Kriminelle in den Tresorraum. Dort plünderten sie mehrere Behältnisse und nahmen Wertgegenstände mit. Ein Komplize fungierte als Aufpasser. Anschließend ging die Bande in Ebreichsdorf ans Werk, wo ebenfalls mehrere Schließfächer aufgebrochen wurden. Bei jenem Verdächtigen, nach dem noch gefahndet wird, soll es sich laut Polizei um einen unmittelbaren Täter handeln.